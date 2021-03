Smog: torna il bollino 'verde' in tutta l'Emilia-Romagna

Le polveri sottili Pm10 tornano entro livelli consentiti e in Emilia-Romagna torna il bollino 'verde' per la qualità dell'aria a partire da domani, martedì 2 marzo. Lo fa sapere l'ultimo bollettino dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale. Le misure emergenziali, che erano in vigore dal 20 febbraio per tutte le province - con lo stop ai veicoli diesel euro 4 e divieti più stringenti per uso biomasse e temperature dei riscaldamenti - cesseranno quindi da domani.

Resteranno in vigore le misure ordinarie anti smog.