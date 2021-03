Settimo T.se, parcheggio si paga anche con App Telepass Pay

È ora attivo anche a Settimo Torinese il servizio di pagamento della zona blu tramite l'app Telepass Pay. Il sistema consente di pagare la sosta con il proprio smartphone, anche senza avere il Telepass in auto.

Per gli automobilisti non è più necessario cercare parcometri: basta scaricare l'app Telepass Pay o Telepass Pay X, confermare la propria posizione e impostare la durata della sosta. La regolarità del pagamento è verificata dagli ausiliari del traffico tramite palmare. Grazie alla collaborazione con Abaco Spa, l'azienda che gestisce la zona blu a Settimo Torinese, la città si aggiunge alle oltre 130 località su tutto il territorio italiano dove il servizio è già attivo