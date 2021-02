Si vendica del tamponamento incendiando l'auto alla vittima

(ANSA) - CAGLIARI, 26 FEB - Si è vendicato di un tamponamento che lui aveva provocato incendiando l'auto dell'altro automobilista, ma le fiamme avevano poi danneggiato altre due auto della stessa famiglia. I Carabinieri della Stazione di Monserrato, dipendenti dalla Compagnia di Quartu hanno individuato l'autore del rogo doloso messo a segno il 30 dicembre dello scorso anno a Monserrato. In quella occasione fu data alle fiamme un'auto parcheggiata in un condominio, le fiamme si propagarono anche su altri due veicoli. Denunciato in stato di libertà un 46enne di Monserrato, personaggio già noto alle forze dell'ordine, già finito nei guai per danneggiamento a seguito di incendio. I carabinieri, dopo il rogo, hanno recuperato e analizzato i filmati delle telecamere della zona e hanno notato che il 46enne veniva inquadrato spesso mentre transitava nella zona del rogo sia a piedi che in sella a uno scooter. Una volta identificato hanno scoperto che il 46enne aveva postato sui social frasi di minacce, annunciando vendette contro qualcuno. Pochi giorni prima aveva provocato un tamponamento, ma nonostante avesse torto aveva inseguito l'altro automobilista per aggredirlo, ma era stato bloccato da una pattuglia dei carabinieri che lo aveva denunciato per minacce e guida in stato di ebbrezza, ritirandogli la patente. La sua abitazione è stata perquisita e sono stati recuperati gli indumenti utilizzati il giorno del rogo, ma anche il casco e altri vestiti che indossava durante i sopralluoghi. (ANSA).