Ladro seriale di auto ri-arrestato a Napoli

Proprio non può fare a meno di rubare automobili, Gabriele Goffredo, un 36enne napoletano con precedenti di polizia, che ieri è stato arrestato per evasione e denunciato per furto dagli agenti del commissariato Vicaria-Mercato. Goffredo, che era sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, sabato scorso, mentre viaggiava a bordo di un'auto rubata, si è reso protagonista dello speronamento della volante della Ps che lo stava inseguendo. L'arresto di Goffredo è stata piuttosto difficoltoso: il 36enne, infatti, per sfuggire alle manette, ha anche aggredito gli agenti. Dopo la convalida dell'arresto da parte del gip, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari che, però, la notte tra martedì e mercoledì scorsi ha violato per compiere un altro furto d'auto. Gli agenti del commissariato Vicaria Mercato, o hanno sorpreso mercoledì mattina a bordo dell'auto rubata e lo hanno nuovamente arrestato per evasione e furto d'auto.



In entrambe le occasioni le vetture sono state restituite ai proprietari.