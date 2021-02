Per Lamborghini prezzi record asta, anche auto Rod Stewart

Prezzi record per l'asta di due tra i più iconici modelli Lamborghini. All'asta di Parigi organizzata da RM-Sotheby's lo scorso febbraio sono state infatti battute a prezzi record una Miura SV telaio numero #4840 del 1971 e una Countach LP 400 telaio #1120262 del 1977, appartenuta anche a Rod Stewart. Entrambe le vetture hanno avuto numerose ed importanti modifiche meccaniche ed estetiche subite nel corso degli anni, ma sono state recentemente restaurate da massimi esperti mondiali del marchio. la Miura SV ha inoltre ottenuto anche l'ambita certificazione rilasciata dal Polo Storico Lamborghini.



La Miura SV è una delle 150 vetture prodotte, trasformata prima in 'tipo Jota' e in seguito riportata al suo assetto originale, ed è stata aggiudicata a 2,4 milioni di Euro, secondo valore di sempre per una Miura SV, dopo quella venduta da Gooding & Co. a Londra lo scorso settembre. La Countach LP 400, appartenuta al cantante Rod Stewart, è stata prodotta in soli 157 esemplari. Anch'essa vittima di molteplici trasformazioni (compresa la rimozione del tetto) e restaurata alle specifiche originali, è stata aggiudicata a 775 mila Euro. Ottimi risultati anche per le altre Lamborghini d'epoca in asta come la 400 GT 2+2 del 1967, telaio #0817, aggiudicata a 477500 Euro, l'Espada del 1968, telaio #7051, aggiudicata a 173 mila Euro e la youngtimer Murciélago LP 640-4 Versace 'E-Gear' aggiudicata a 149500 Euro. "È un risultato che fa piacere, ma non sorprende - ha commentato Paolo Gabrielli, Head of After Sales di Automobili Lamborghini da cui dipende il Polo Storico - visto che conferma una tendenza ben delineata. Le Lamborghini storiche interessano sempre di più i principali collezionisti del mondo, che ricercano e pretendono nelle loro vetture il massimo rispetto dell'originalità. Il programma di restauro del Polo Storico, o quello di supporto ai massimi specialisti indipendenti attraverso la fornitura di consulenza, documenti e ricambi originali, permette di ottenere restauri di altissimo livello e qualità, che vengono apprezzati dai collezionisti e, conseguentemente, dal mercato".