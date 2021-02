Concorso Villa d'Este, posticipato a ottobre 2021

Il Concorso d'Eleganza di Villa d'Este slitta dalla primavera all'autunno. Gli organizzatori del Concorso, il Grand Hotel Villa D'Este e BMW Group Classic, hanno infatti deciso congiuntamente di posticipare l'evento, inizialmente previsto per la fine di maggio 2021, al fine settimana dall'1 al 3 ottobre 2021. "Abbiamo iniziato l'anno 2021 pieni di fiducia - hanno comunicato gli organizzatori - e aspettative per il prossimo Concorso d'Eleganza Villa d'Este sperando che la pandemia finisse il prima possibile. Gli sforzi globali per combattere la crisi sono notevoli e si stanno facendo progressi importanti. Tuttavia, la situazione attuale non ci consente ancora di pianificare per maggio 2021 un Concorso che sia all'altezza delle nostre aspettative. Ci auguriamo che questa nuova data ci permetta di offrire ai nostri ospiti un programmadi altissima qualità, come siamo soliti fare per il Concorso d'Eleganza Villa d'Este".