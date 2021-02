Mercedes-Benz ad Altaroma con l'elettrica EQV

Fino a domani Mercedes-Benz Roma sfila sulle passerelle di Altaroma, appuntamento capitolino del prêt-à-porter femminile, che quest'anno si svolge in modalità digitale, in live streaming dagli studi di Cinecittà.



Ambasciatrice della Stella alla Roma Fashion Week, la EQV, monovolume premium totalmente elettrica che, oltre a farsi portavoce del messaggio di sostenibilità della casa di Stoccarda, ospita i protagonisti dell'evento per interviste e contributi video che saranno diffusi attraverso i canali social di Altaroma e Mercedes-Benz Roma.



L'EQV accompagna, fino a domani, i designer emergenti Made in Italy del vivaio di Altaroma in location speciali della Capitale per delle interviste esclusive con i fashionist Diego Thomas e Martina Corradetti.



La Mercedes-Benz EQV è la prima monovolume premium della Stella a trazione elettrica e coniuga la versatilità della Classe V con i vantaggi di una propulsione a zero emissioni locali. massima espressione di stile e funzionalità. La EQV può ospitare fino a otto persone in numerose configurazioni ed è dotata di un bagagliaio altrettanto ampio e flessibile, con un volume fino a 1.410 litri. Si fa apprezzare sia come vettura per le famiglie ed il tempo libero sia come company car di rappresentanza o come shuttle dedicato agli hotel o al trasporto VIP.