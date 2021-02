Finanza: arriva nuovo fondo per investire in auto d'epoca

La finanza incontra le auto d'epoca in un nuovo fondo lanciato dal gruppo svizzero Hetica. Il fondo investirà in auto con un valore da 30 mila fino a 6 milioni di euro con il supporto di un comitato tecnico formato da nomi di legati alla storia delle auto come Cesare Fiorio, già direttore sportivo della Ferrari e vincitore di 18 titoli mondiali con Lancia e Fiat e Mariella Mengozzi, direttore del Museo dell'Auto di Torino.

L'Hetica Klassik Fund ha una durata di 5 anni ed è sottoscrivibile da investitori qualificati e professionali.

Inoltre la società annuncia che a breve sarà possibile l'acquisto di certificati quotati alla Borsa di Francoforte del valore nominale di 10 mila euro. L'obiettivo indicato dal presidente di Hetica Capital, Carlo Calarco, è una raccolta di 200 milioni.

La "riserva" del fondo è conservata a Lugano in un garage hi-tech dove le auto vengono mantenute in piena efficienza, in attesa di essere proposte in vendita al momento giusto anche attraverso aste internazionali. Per la loro valorizzazione, le auto potranno partecipare a eventi e concorsi di eleganza.

"Inoltre vorremmo organizzare qualcosa per le scuole. Creare una storia culturale", dice Calarco che spiega come, al tempo stesso, l'approccio scelto è quello di "concentrarsi sulla dimensione razionale dell'investimento" e sulle auto come "riserva di valore", al pari dei metalli o delle opere d'arte.

Secondo i dati riportati dalla società, "l'investimento in questo settore ha prodotto negli ultimi cinque anni una crescita costante del 16% all'anno, con punte del 33% per modelli particolarmente rari e ricercati".