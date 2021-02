A 15 anni guida auto non assicurata, nei guai la madre

Gli agenti della Polizia Locale Reno Galliera hanno sorpreso un 15enne alla guida di un'auto priva di assicurazione e revisione. E' successo l'altra sera a Castel Maggiore, nel Bolognese, dopo che uno dei sistemi di lettura targa della videosorveglianza della cittadina aveva segnalato il transito di una vecchia Lancia Lybra priva di assicurazione.

Poco dopo, quando è stato intercettato e fermato il veicolo, la pattuglia ha trovato alla guida il quindicenne, con seduto al fianco il fratello di 22 anni. I due si sono giustificati dicendo che volevano provare la macchina. Dopo gli accertamenti di legge, sono stati riaffidati alla madre, che dovrà farsi carico delle sanzioni pecuniarie per avere fatto guidare il figlio senza patente e per la circolazione di un veicolo non assicurato e non revisionato. L'auto è stata sequestrata.