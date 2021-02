Auto e Moto d'Epoca, a Padova dal 21 al 24 ottobre

Si è rimessa in moto la macchina organizzativa di Auto e Moto d'Epoca, che conferma le date annunciate dal 21 al 24 ottobre 2021. Il Salone dell'auto storica tornerà negli spazi di Fiera di Padova con alcune novità, a partire dal Motorsport d'epoca. Altra novità sarà quella del tema Restomod, ovvero il nuovo filone del restauro con elementi di modernità che riporta i veicoli classici a nuova vita. "Il divertimento - Mario Carlo Baccaglini, patron di Auto e Moto d'Epoca - è uno degli ingredienti più forti della passione. E quale auto è più divertente da guidare se non una sportiva? Gran Turismo, auto da Rally e modelli speciali sono tra i più apprezzati al salone. Nel 2021 potranno godere di un focus interamente dedicato a loro". Spazio, a Padova, sarà dedicato anche ad un altro trend che sta prendendo sempre più piede: la riconversione delle auto in elettriche. Sono sempre più, infatti, le proposte di auto storiche elettriche, spesso realizzate dalle stesse case costruttrici, attraverso le rispettive divisioni classic. "Auto e Moto d'Epoca non è mai uguale a se stessa - ha detto sempre Mario Carlo Baccaglini - e ogni edizione segna un miglioramento in qualità, soluzioni innovative e retrospettive inedite".