Auto: fino al 15 aprile iscrizioni a Next Mobility Hackathon

Sono prorogate fino al 15 aprile le iscrizioni al contest Anfia Next Mobility Hackathon. Lo ha deciso il Comitato di Valutazione Tecnico Scientifica "in considerazione dell'interesse manifestato da numerose realtà aziendali e stakeholder e per andare incontro alle esigenze espresse da alcuni studenti universitari, impegnati nelle sessioni d'esame di febbraio".

Grazie all'ingresso di nuove aziende nella compagine degli sponsor, si arricchiscono i premi in palio per i vincitori delle tre categorie di partecipazione: "Idea", "Studio di fattibilità" e "Prototipo" - in quest'ultima, al premio in denaro, è sempre previsto anche uno stage di sei mesi presso le aziende sponsor. Ulteriore novità, infine, la partecipazione di Fleet Magazine, periodico dedicato al noleggio e alle flotte aziendali, con news e approfondimenti su automotive e mondo della mobilità, e di Dealerlink, testata on line di informazione sul mondo dei dealer del settore automotive, come media-partner ufficiali dell'evento.