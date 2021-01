Viabilità: Anas, 5 mln per manutenzione straordinaria Veneto

Anas spa ha stipulato un contratto da 5 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria lungo le strade statali del Veneto. L'appalto per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria è stato aggiudicato al raggruppamento temporaneo di imprese Cimoter srl - Impresa Edile Conte Rino & figli snc - Cigiesse srl. L'iter per l'affidamento mediante procedure di Accordo Quadro garantisce la possibilità di eseguire i lavori con tempestività nel momento in cui si manifesta il bisogno, senza dover espletare una nuova gara d'appalto, consentendo quindi risparmio di tempo e maggiore efficienza. La durata dell'Accordo Quadro stipulato è fissata in 48 mesi, fino all'esaurimento del corrispettivo massimo previsto.