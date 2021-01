SSC Tuatara, è l'auto di serie più veloce al mondo

La SSC Tuatara è diventata ufficialmente la vettura di serie più veloce del mondo. La hypercar americana, dotata di un motore V8 da 1750 CV ha fatto raggiungere al tachimetro la velocità record di 455,3 km/h, sorpassando la Koenigsegg Agera RS, che aveva raggiunto una velocità media di 447,2 km/h nel 2017. Il nuovo record, per la Tuatara è frutto di una serie di tentativi portati avanti negli anni. Nell'ottobre 2020, SSC aveva annunciato di aver raggiunto una velocità di 530 km/h per la sua supercar. Il record era però stato messo in discussione, in particolare dal noto YouTuber Shmee150 che aveva preso in mano e analizzato il video del record e i dati tecnici. Per lui, l'auto aveva raggiunto 'solo' 450 km/h. Dopo aver smentito, SSC ha poi riconosciuto un errore involontario nelle sue misure. Dopo lo scorso Natale, un nuovo tentativo era andato a vuoto, con una velocità massima raggiunta di 404 km/h. Non rassegnato, il team SSC ha ricominciato i tentativi dal 17 gennaio e, per evitare contestazioni, questa volta il marchio si è affidato alla società specializzata Racelogic per misurare e convalidare le velocità media che si è attestata a 455,3 km/h. Al volante, sulla pista del Kennedy Space Center in Florida, non c'era un pilota professionista ma il suo proprietario.