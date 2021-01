Smog: Torino, da martedì tolto blocco dei diesel Euro 5

Si spegne il semaforo arancione dello smog a Torino. Il ritorno delle polveri sottili sotto i livelli di attenzione fa sì che da domani i diesel Euro 5 e benzina Euro 1 mentre per il trasporto merci verrà meno il divieto di circolazione dei veicoli diesel Euro 3 e Euro 4 dalle 8 alle 19, nei giorni festivi dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19.



Torneranno quindi in vigore solo le misure permanenti che prevedono il blocco degli autoveicoli Euro 0 per il trasporto persone o merci per tutto il giorno, divieto esteso, per i diesel, anche agli Euro 1 e Euro 2. Fino al 31 marzo la circolazione sarà vietata anche per ciclomotori e motocicli Euro 0 e per i diesel Euro 3 e Euro 4, per il trasporto di persone o merci, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19.

Le misure anti inquinamento che entrano in vigore in seguito al miglioramento della situazione delle Pm10 nell'aria, riguardano non solo lo stop al blocco dei diesel Euro 5. Viene, infatti, meno anche il divieto di circolazione nelle, giornate di sabato e festivi, per i veicoli diesel Euro 3 e Euro 4.