Migliora l'aria in E-R, stop alle misure emergenziali

In miglioramento la qualità dell'aria in Emilia-Romagna: dopo oltre una settimana di restrizioni per gran parte del territorio, in tutte le province i livelli di pm10 tendono a rientrare nei valori consentiti. Da domani, martedì 26 gennaio, anche nelle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena saranno dunque revocate le misure emergenziali anti-inquinamento. Potranno tornare a circolare i veicoli diesel Euro 4 e non ci saranno restrizioni ai sistemi di riscaldamento di case e locali commerciali.



È quanto comunica l'Agenzia regionale per la protezione ambientale che ha modificato l'emissione dei bollettini. Questi vengono pubblicati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, non più sui dati di rilevamento dei giorni precedenti ma con un sistema di valutazione basato sulla previsione meteorologica e di qualità dell'aria per i giorni successivi, prevedendo i possibili sforamenti.