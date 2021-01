Brexit: Nissan rilancia impegno in Gb dopo accordo con Ue

Nissan rilancia con forza il suo impegno nel Regno Unito puntando in particolare sullo stabilimento inglese di Sunderland. Il direttore operativo del colosso automobilistico nipponico, Ashwani Gupta, ha spiegato in una intervista alla Bbc le intenzioni del gruppo, che si dice rassicurato dall'accordo commerciale di libero scambio raggiunto in extremis tra Gran Bretagna e Ue. "L'accordo è positivo per Nissan. Essendo la più grande casa automobilistica nel Regno Unito, stiamo cogliendo questa opportunità per ridefinire la produzione di veicoli nel Paese", ha affermato il top manager.



Si era invece temuto tutt'altro nei mesi scorsi, quando, a fronte del possibile 'no deal' tra Londra e Bruxelles, i giapponesi avevano minacciato di ridurre drasticamente la loro presenza, in quanto sarebbe diventato "insostenibile" agire in un contesto gravato dalle tariffe commerciali. "Abbiamo deciso di localizzare la produzione di una batteria (per auto elettriche, ndr) nello stabilimento di Sunderland - ha aggiunto Gupta - Ci impegniamo per il lungo termine alle condizioni commerciali che sono state concordate". La notizia è stata salutata con entusiasmo dal governo conservatore. Il ministro per le Attività produttive, Kwasi Kwarteng, ha dichiarato che Nissan ribadisce così il suo impegno e la fiducia nella Gran Bretagna, e viene inoltre confermata l'efficacia dell'accordo raggiunto con l'Ue.