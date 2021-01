Da sabato 16 gennaio 2021, i varchi della Zona a traffico limitato (Ztl) del Centro Storico, Tridente, Trastevere, Testaccio e San Lorenzo torneranno attivi secondo gli orari consueti. Lo rende noto il Campidoglio. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito di Roma servizi per la mobilità: romamobilita.it.



L'Amministrazione capitolina ha, altresì, deciso che i varchi della Ztl potranno essere sospesi ogni qualvolta il Lazio entrerà in zona rossa per l'emergenza Covid-19.