Auto: conclusa la seconda edizione della Challenge@PoliTo

Si è conclusa la seconda edizione della Challenge@PoliTo sostenuta da Fca e dal suo team e-Mobility, dal titolo Case Next Gen "Connected Autonomous Shared Electric Next Generation". Trentadue studenti di differenti corsi di Laurea magistrale del Politecnico suddivisi in sei team hanno partecipato alla challenge - che rientra nell'offerta formativa dell'ateneo torinese - e hanno lavorato sui loro progetti tra ottobre e gennaio nell'ambito del Connection Lab Innovation Kitchen, lo spazio del Politecnico dove gli studenti possono sperimentare e mettere in pratica le loro competenze in un ambiente informale. Al termine di un percorso durato 14 settimane, i sei team hanno presentato ieri i loro lavori a una commissione giudicante composta da professori del Politecnico di Torino ed esperti e tecnici Fca del team e-Mobility.

Anche quest'anno l'iniziativa ha riscosso un ottimo riscontro, con illustrazioni dei progetti valide e dettagliate presentate in remoto a causa della pandemia. I giudici hanno scelto il lavoro del team R.I.S.E. che ha proposto un servizio digitale supportato da una app mobile che permette di controllare da remoto le proprie vetture (di proprietà o condivise) e di personalizzarle sulla base delle performance richieste e delle abitudini dei clienti.