Iveco a Transpotec 2021 con l'intera gamma

Iveco, costruttore globale di veicoli commerciali di gamma pesante, media e leggera e di autobus, parteciperà all'edizione 2021 di Transpotec Logitec, il salone di riferimento in Italia per autotrasporto e logistica, in programma dal 10 al 13 giugno a Fiera Milano.

In un'area espositiva di oltre 2000 metri quadrati, Iveco esporrà l'intera gamma di mezzi, le soluzioni ad alto tasso di innovazione insieme a novità pensate per un mercato sempre più attento a sicurezza, soluzioni green, servizi connessi.

"Ci siamo appena lasciati alle spalle un anno che ha messo a dura prova il nostro settore in Italia ma entriamo fiduciosi nel 2021 - ha dichiarato Mihai Daderlat, Business Director del Mercato Italia di Iveco-. Proprio alla luce di questa voglia di ricominciare che abbiamo confermato la nostra presenza al Transpotec, una realtà importante e strategica nel nostro settore".

"Il nostro continuo lavoro - ha aggiunto Daderlat - ci ha portato oggi ad avere una gamma di prodotti completa ed aggiornata. Nel 2021 continueremo a proporre importanti novità soprattutto per la nuova gamma di pesanti off road che vedrà l'arrivo di Iveco T-Way, erede del mitico Trakker, pesante da cava cantiere per eccellenza. Per i veicoli commerciali leggeri, invece, il Daily darà appuntamento al mercato con una nuova gamma aggiornata e sempre più tecnologica".

Prima manifestazione per il settore trasporto e logistica a ripartire in presenza in Europa, Transpotec Logitec 2021 è in programma a Fiera Milano a Rho, dal 10 al 13 giugno.