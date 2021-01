Glickenhaus SCG 009 hypercar fuel cell con 4500 km autonomia

Dagli Usa arriva ancora un Tweet 'rivoluzionario', quello postato da Jim Glickenhaus, il proprietario Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) che lancia una vera provocazione, quella dei collaudi di una hypercar spinta da celle a combustibile capace di andare con un pieno di idrogeno da New York a Los Angeles. Nel Tweet si legge ''SCG 009 Concept Liquid Hydrogen Fuel Cell Range NY-LA. One's reach should always exceed one's grasp''. Questa ultima frase - tratta da un poema di Robert Browning - suggerisce che, per ottenere qualcosa di utile, una persona dovrebbe tentare anche quelle cose che potrebbero rivelarsi impossibili, come appunto ottenere un'autonomia da record con emissioni praticamente inesistenti.



Glickenhaus non comunica invece nulla invece sulla tecnologia, le caratteristiche e le prestazioni di questa speciale concept numero 009. Il tutto è accompagnato da una immagine che non chiarisce nemmeno i dubbi sull'aspetto, visto che riprende elementi della Lamborghini Countach, della DeTomaso Pantera e della Bmw M1. Una cosa è certa: per andare da New York a Los Angeles (che, guarda caso, è l'itinerario della celebre gara 'fuorilegge' Cannonbal) serve un'autonomia di 4.500 km, qualcosa come 5 volte quella dell'odierna Toyota Mirai. Che dietro alla affermazione di Glickenhaus ci sia qualcosa di credibile è però supportato anche dal fatto che la stessa SCG sta lavorando da diversi mesi ad un buggy fuel cell da far correre al classico rally raid Baja 1000 e capace, quindi, di un'autonomia di quasi 1700 km per completare la gara senza rifornimenti.