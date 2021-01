Aspi: al via accordo con Politecnico per autostrade digitali

Diventa operativa la convenzione fra Aspi e Politecnico di Milano per realizzare le autostrade digitali di nuova generazione. In un incontro fra l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi, e Ferruccio Resta, rettore del Politecnico, sono state affrontate le prime fasi operative dell'accordo triennale, che prevede investimenti in ricerca e sviluppo con focus sulla formazione del personale ma anche sull'ideazione e lo sviluppo dei progetti strategici della società, come le Smart Mobility e le Smart Roads e l'estensione del ciclo di vita delle opere.

Il Politecnico lavorerà a contatto con le aziende del gruppo Aspi allo sviluppo di progetti di trasformazione digitale correlati al tracciamento dei flussi di traffico e a sistemi rapidi di pagamento, alla cybersecurity, al monitoraggio e manutenzione predittiva delle opere infrastrutturali e all'adozione dell'intelligenza artificiale nel campo della progettazione. Le competenze scientifiche dell'università verranno adottate anche nell'ambito dei progetti green del concessionario autostradale, dalle piattaforme di rifornimento elettrico in autostrada, all'implementazione di energia rinnovabile.

La convenzione prevede inoltre progetti di alta formazione accademica per i lavoratori del gruppo Aspi nonché per gli studenti, coinvolti sul campo nelle attività di sviluppo operativo delle attività strategiche dell'azienda. La società, nell'ambito del piano di assunzioni di oltre 2.400 nuove risorse entro il prossimo triennio, rivolgerà la selezione dei laureandi del Politecnico di Milano. La convenzione prevede, infine, la collaborazione sul piano tecnico-scientifico per partecipare congiuntamente a bandi di ricerca nazionali e internazionali.