Ferrari F430 F1 2007 vendesi primo proprietario Donald Trump

Fra pochi giorni, esattamente il 20 gennaio, è previsto un importantissimo passaggio di proprietà, o meglio di gestione: quello dell'inquilino della Casa Bianca, che cambierà da Donald Trump a Joe Biden con la cerimonia ufficiale di insediamento a Washington. Ma il sabato precedente, il 16 gennaio, è in programma un altro 'passaggio' che riguarda Trump, la vendita all'asta della Ferrari F430 F1 che l'allora tycoon acquistò nel 2007 per 197.698 dollari dal dealer del Cavallino a Long Island.



La splendida berlinetta di Maranello - in un rigoroso rosso corsa con interni in pelle beige e sedili Daytona - verrà proposta dallo specialista Mecum ad un appuntamento tradizionale per i collezionisti, quello di Kissimmee, in Florida, con il numero di lotto S203. Da quando era stata dismessa dal garage della Trump Tower (l'indirizzo 725 Fifth Avenue a New York compare sul certificato di proprietà, che viene fornito in copia con la vettura) nel 2011 la Ferrari F430 F1 è passata di mano per altre tre volte, raggiungendo all'ultima asta, quella di RM Auction a a Fort Lauderdale, la cifra di 270.000 dollari. Ora la stima di Mecum varia da 400 a 500mila dollari.



Oltre alla unicità della prima intestazione, che finirà certamente per invogliare all'acquisto anche collezionisti non direttamente interessati al mondo dei bolidi del Cavallino, questa auto si presenta praticamente come nuova, con meno di 7.000 miglia percorse, di cui 2.400 durante la disponibilità da parte di Trump.



La Ferrari F430 F1 sarà messa all'asta sabato 16 gennaio, probabilmente a metà pomeriggio (ora locale) solo pochi giorni prima che lo stesso Trump lasci l'incarico ma questo non dovrebbe influire sul risultato della vendita, peraltro accompagnata anche da quella di una Rolls-Royce Phantom (offerta a 145.000 dollari) e anch'essa acquistata prima dell'inizio della carriera politica di Trump.