Porsche brand preferito da dealer, Renault primo per elettrico

Per il terzo anno consecutivo Porsche si conferma il marchio numero uno in soddisfazione dei dealer vetture, mentre Renault è stato votato come miglior brand nell'elettrico. Ford Pro è invece il marchio più apprezzato dai dealer di veicoli commerciali leggeri. I risultati sono emersi dalla ventesima edizione dello Studio DealerSTAT, l'indagine sulla soddisfazione dei concessionari di auto e veicoli commerciali, presentato nella giornata conclusiva dell'Automotive Dealer Day oggi a Verona.

I riconoscimenti sono stati ritirati dall'amministratore delegato di Porsche Italia, Pietro Innocenti, dall'AD di Renault Italia, Raffaele Fusilli, e dal direttore veicoli commerciali di Ford Italia, Marco Buraglio.

Porsche Italia si è aggiudicata il premio con un punteggio pari a 4,05 (in una valutazione da 1 a 5) rispetto alla media Italia di 3,34. Completano il podio Toyota e Audi, rispettivamente fra i marchi di volume e premium. L'aspetto più apprezzato dai dealer Porsche è l'efficacia della strategia di posizionamento del marchio.

Renault Italia ha primeggiato nella competitività della gamma di vetture full electric, nell'efficacia dell'offerta, nelle linee guida e nella formazione fornite ai dealer della rete di vendita, nonché il supporto della Casa nell'abilitazione del cliente alla tecnologia elettrica.

Ford Pro è risultata invece al vertice in più aree analizzate, tra le quali: marketing nazionale sul nuovo, sistemi di incentivazione, management vendite e post-vendita. L'aspetto più apprezzato dai dealer Ford Pro è l'efficacia del ruolo del personale di zona nella vendita.