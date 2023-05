Volta Trucks con Dll per nuovi servizi finanziari

Volta Trucks ha annunciato una partnership con la società finanziaria internazionale Dll per fornire assistenza finanziaria. Il finanziamento consentirà a all'azienda specializzata nella produzione di camion totalmente elettrici e nella fornitura di servizi, di offrire ai clienti un'ampia gamma di soluzioni di finanziamento per il Volta Zero, totalmente elettrico, attraverso la sua offerta 'Truck as a Service'.

"Siamo lieti di avere DLL come uno dei nostri fornitori di finanziamenti - ha dichiarato Essa Al-Saleh, Ceo di Volta Trucks - per offrire ai clienti un'opzione di finanziamento personalizzata e flessibile parte di Truck as a Service. Si tratta di un elemento chiave per la transizione a una flotta completamente elettrica. Il nostro brand all'avanguardia e il nostro innovativo camion totalmente elettrico uniti all'esperienza di DLL nel campo dei finanziamenti, ci consentiranno di lavorare insieme per supportare le esigenze dei clienti e fornire un costo totale di proprietà più basso, assicurando così che il passaggio verso un trasporto a emissioni zero sia il più fluido possibile".

Volta Zero è un veicolo da 16 tonnellate, totalmente elettrico, creato per la logistica urbana e in grado di ridurre l'impatto ambientale delle consegne di merci in centro città. È stato progettato da zero con un'autonomia completamente elettrica compresa tra 150 e 200 km.

Sul fronte sicurezza, Volta Zero è stato progettato per essere elettrico fin dall'inizio in modo da aumentare in maniera significativa la sicurezza del veicolo, del conducente e dei pedoni. Grazie all'eliminazione del motore a combustione interna, l'operatore di Volta Zero siede in posizione di guida centrale, molto più in basso rispetto a un camion convenzionale.

La combinazione di queste caratteristiche, insieme alla cabina completamente vetrata, offre al conducente una visibilità a 220 gradi, riducendo al minimo i punti ciechi.