Revisioni auto, dal 2013 al 2022 centri autorizzati +21,1%

In Italia nel 2022 erano attivi 9.172 centri autorizzati ad effettuare le revisioni periodiche degli autoveicoli. Il confronto con il 2013, quando risultavano attivi 7.575 centri, evidenzia un aumento di 1.597 unità (e cioè del +21,1%). Si tratta di una crescita che sottolinea l'importanza del settore, strategico per garantire la sicurezza e diminuire l'impatto ambientale dei mezzi che circolano nel nostro Paese. I dati citati emergono da un'elaborazione dell'Osservatorio Autopromotec su informazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L'elaborazione dell'Osservatorio Autopromotec offre anche un dettaglio regionale, secondo cui la crescita maggiore del numero di centri autorizzati a effettuare revisioni auto negli ultimi dieci anni si è verificata in Campania (+31,4%), seguita da Sardegna (+29,5%), Calabria (+28,3%), Sicilia (+26,4%) e Lazio (+22,4%); crescita più contenuta in Valle d'Aosta, passata da 19 a 21 centri (+10,5%), in Trentino-Alto Adige (+8,9%) e in Friuli-Venezia Giulia (+4,2%). Come nel 2013, anche nel 2022 la regione con il maggior numero di centri di revisione auto è la Lombardia (1.524), seguita dal Veneto (885) e dal Lazio (791).