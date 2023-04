Auto epoca, cresce valore modelli top. Debutto per hot hatch

Il mondo delle auto da collezione è attualmente caratterizzato da due trend. In primo luogo i modelli di elevato valore stanno diventando sempre più preziosi. E fanno la loro comparsa nelle liste delle vetture ricercate (e quindi con quotazioni in crescita) le berline ‘hot’ e le sportive di fascia media acquistate oggi da coloro che erano giovani guidatori negli Anni '80 e ’90 e che sognano appunto questi modelli. Lo evidenzia l'ultimo aggiornamento della UK Hagerty Price Guide - pubblicata in Gran Bretagna dalla omonima compagnia di assicurazione specializzata in collezioni e auto d’epoca - e che aggiorna valutazioni e indici ogni trimestre comprendendo 15.000 modelli di marche e anni diversi.

Nell’ambito della parte alta, anzi altissima di questo mercato, le auto comprese nel Gold Index di Hagerty - come Ferrari F40 e la Mercedes-Benz 300SL Gullwing - sono aumentate di più in termini percentuali. Questo però in controtendenza per ciò che riguarda una parte dei modelli del Cavallino perché nel 2021 sono stati abbassati nella Guida i modelli 348, F355 e California. Negli ultimi 12 mesi quotazioni in crescita invece per F50 ed Enzo che hanno riportato nuovamente le la Ferrari in alto.

Del resto l’indice colloca la 250 GTO tra le auto di maggior valore al mondo. All’interno del più ampio Classic Index, l'Hot Hatch Index include ora l'iconica Volkswagen Golf GTI MkI e la Renault Clio Williams, ma anche diversi modelli Made in Uk, come le Ford Escort XR3i, le Vauxhall HS Chevette e le MG Maestro Turbo. “Il confronto di questi indici nel tempo mostra quanto sia vario e complesso il mondo delle auto d’epoca - ha commentato John Mayhead, editore della UK Hagerty Price Guide- e il fatto che ci siano stati cali comuni alla fine del 2019 prima del Covid e picchi successivi dimostra che, su tutta la linea, il mercato è stato influenzato dai blocchi, ma generalmente in modo positivo”. “La forza del Gold Index riflette ciò che sta accadendo altrove. E cioè che nei periodi di difficoltà economiche alcune persone tendono ad essere più ricche. Nel complesso, sembra che il mercato sia in una situazione sana".