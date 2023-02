Assoutenti: pieno auto elettrica costa 19-39 euro, benzina 93

Un "pieno" di energia ad un'auto elettrica presso le colonnine installate sul territorio costa in media tra i 19 e i 39 euro, a seconda della velocità di ricarica e del gestore scelto. I dati arrivano da Assoutenti, che ha messo a confronto le spese di rifornimento tra vetture con motore a benzina e auto elettriche. "Mediamente le auto elettriche in commercio hanno pacchi batteria compresi tra 30 kWh e 50 kWh, con autonomie reali che vanno da 200 a 400 km con un pieno - analizza Assoutenti - Il costo della ricarica è però estremamente variabile e dipende sia dalla capacità della batteria, sia dalla fonte di energia: se si utilizza la presa di corrente di casa serviranno in media 10-12 ore per ricaricare una auto elettrica di piccola cilindrata, e il costo del "pieno" dipenderà quindi dal proprio piano tariffario per la fornitura di energia elettrica. Per le colonnine elettriche installate lungo le strade, invece, le tariffe cambiano anche di molto a seconda del gestore e della velocità di ricarica. Attualmente i prezzi variano da un minimo di 0,49 euro/kWh per le ricariche lente (fino a 50 Kw) ai 0,99 euro/kWh per quelle ultraveloci (oltre i 150 kw). Tutte le società però - sottolinea Assoutenti - offrono abbonamenti e pacchetti a prezzi scontati". "Per un "pieno" alle colonnine ad una auto elettrica con batteria da 40 kwh la spesa oscilla da un minimo di 19,6 euro a un massimo di 39,6 euro, e consente di percorrere tra i 240 e i 320 km - calcola Assoutenti - Un pieno di benzina da 50 litri costa oggi in media 93 euro ma consente di percorrere più del doppio di strada: tra i 650 e i 750 km".