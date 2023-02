Super visibilità al Super Bowl 2023 per spot Case auto

Titolando 'Il Super Bowl ha offerto una Super Visibilità' i media nordamericani hanno sottolineato molto pragmaticamente come il più importante evento televisivo Usa abbia fortemente favorito quest'anno le Case automobilistiche che avevano inserito uno spot nel palinsesto.

Più di 110 milioni di spettatori hanno seguito lo scontro fra i Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles con spot durante la diretta che erano stati pagati 7 milioni di dollari ogni 30 secondi. Le reazioni (rappresentate da ricerche riguardanti il potenziale acquisto di una nuova auto) sono state misurate attraverso il traffico sul sito Cars.com, e sono aumentate in media quest'anno dell'81%.

Fra tutti gli investitori - sono stati Kia, General Motors e Stellantis Jeep e Ram - Kia è stata la grande vincitrice visto che durante il Super Bowl di quest'anno ha registrato un picco del 230% nel traffico di Cars.com dopo la messa in onda del suo spot 'Binky Dad'.

"Gli americani sono inondati di messaggi delle Case automobilistiche - ha dichiarato Jennifer Vianello, chief marketing officer di Cars.com - nel giorno del Super Bowl che è importante per la pubblicità quanto lo è per lo sport. E gli inserzionisti vincono quando i consumatori fanno il passo successivo per saperne di più".

TheDetroitBureu sottolinea che questi risultati hanno portato benefici anche ad alcuni Brand che non avevano spot durante il Super Bowl: Ford ha registrato un aumento del 118% nelle ricerche su Cars.com relative ai propri modelli elettrici.

E Bmw ha beneficiato di un aumento delle visualizzazioni del 70% durante l'annuncio della partnership di GM con Netflix.