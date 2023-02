Lamentele utenti Gb, più frequenti se auto sono elettriche

Di fronte ad una scelta radicale come il passaggio all'auto elettrica e come lo sconvolgimento nelle abitudini di impiego e di manutenzione, gli automobilisti non sono adeguatamente 'affiancati' dalla rete e dagli specialisti nell'assistenza. Ne derivano incomprensioni (vista la scarsa conoscenza della materia) ed anche non corrette aspettative.

Carenze queste che finiscono per collocare il mondo Bev al primo posto nelle lamentele in fase di vendita e post vendita.

È quanto è stato riscontrato in Gran Bretagna dal servizio di 'assistenza' ai consumatori The Motor Ombudsman che ha analizzato i problemi riscontrati nel 2022 nell'acquisto di un'auto Bev nuova e nei successivi rapporti con il servizio clienti.

La maggior parte dei reclami fatti dai consumatori, il 41% - sottolinea The Motor Ombudsman - è relativo al processo di acquisto o al servizio ricevuto da un reale dopo l'acquisto di un'auto elettrica, con un aumento dell'8% rispetto a ciò che è stato registrato nel 2021.

In questo ambito altre lamentele sollevate dagli automobilisti provenivano dall'uso di tecniche di vendita troppo pressanti, dalla mancanza della documentazione del veicolo, dalla inesattezza delle informazioni fornite ai consumatori, dalla mancanza di comunicazione da parte dei venditori e perfino dall'annullamento degli ordini senza preavviso.

Al secondo posto nelle lamentele 2022 su cui The Motor Ombudsman è stato chiamato a risolvere la controversia - ci sono i propblemi al telaio (16%) pari a un aumento quasi doppio rispetto all'anno precedente (9%).

Alcuni dei principali problemi segnalati dai proprietari di veicoli elettrici derivano da difetti dei componenti e guasti che si verificano con freni, cambio, sospensioni e pneumatici.

Per contro le contestazioni sul batteria, batteria e autonomia sono state percentualmente le meno impattanti. Hanno infatti rappresentato solo il 5% ciascuno, con un calo incoraggiante rispetto alle cifre registrate nel 2021 (12% , 6% e 7% rispettivamente).