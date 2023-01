Cosmobilis e BYmyCAR, catalizzatori di cambiamento nell'auto

Un nome, quello di Carlos Gomes, che è conosciuto in ambito automotive soprattutto dagli addetti ai lavori ma che presto verrà riconosciuto da milioni di utenti in tutta l'Europa come quello di un vero innovatore, di un manager che ha saputo accompagnare la transizione con tangibili miglioramenti dei servizi messi a disposizione delle concessionarie e delle Case automobilistiche e, di riflesso, agli utenti.

"Le nostre aziende, come Cosmobilis e BYmyCAR - ha detto Gomes in una intervista ad ANSA - si rivolgono sostanzialmente al business e non al cliente finale. Ma con le nostre proposte e le nostre soluzioni puntiamo a rendere più facile e soddisfacente tutto il processo di scelta dell'auto nuova e usata, di acquisto e di gestione, compresa la disponibilità di tutti i servizi accessori, dalla consulenza per operare la scelta più conveniente ai finanziamenti; dall'assicurazione al prolungamento delle garanzie; dall'assistenza h24 alla disponibilità delle vetture sostitutive ed al noleggio di soluzioni di mobilità".

Cosmobilis, recentemente fondata da Carlos Gomes ceo di BYmyCAR e da Jean-Louis Mosca presidente della holding Ascom Invest con il supporto di Crédit Agricole Consumer Finance - diventato azionista strategico con una quota di 100 milioni di euro - raggruppa le attività legate alla mobilità in quattro aree principali. Con BYmyCAR opera nella distribuzione fisica di automobili, e lo fa con la sua rete di concessionarie in diversi Paesi europei tra cui l'Italia.

Le piattaforme Elite Auto e Proxauto permettono invece la distribuzione digitale, sostanzialmente dedicata ai veicoli usati. C'è poi (per il momento solo in Francia) la scuola guida online En Voiture Simone è il terzo pilastro di questo gruppo, mentre il nuovo marchio Goa Free offrirà servizi di mobilità, inclusi l'auto in abbonamento e la piattaforma di noleggio con autista VTC Marcel.

"Cosmobilis è il risultato dell'evoluzione del settore automotive e la trasformazione digitale. Con il nostro nuovo marchio Goa - spiega Gomes - forniremo gli strumenti e le soluzioni a tutti i partner che sono allineati con noi nel far evolvere il business e a tutti i professionisti della mobilità che desiderano rafforzare le proprie posizioni e sviluppare la propria attività".

Crédit Agricole Consumer Finance supporterà così il distributore nella sua strategia di diversificazione ma anche di crescita nei diversi mercati e settori. Potendo contare su un network costituito in Francia, Svizzera, Spagna e Italia da 675 punti di distribuzione di 21 marche diverse e su una base di oltre 2 milioni di clienti che hanno già dato fiducia a Cosmobilis e BYmyCAR totalizzando nel 2021 92.00 vendite di veicoli nuovi e usati.