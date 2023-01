Opel Corsa è l'utilitaria più venduta nel Regno Unito

E' Opel Corsa l'utilitaria più venduta nel Regno Unito. L'auto è anche la seconda nella classifica generale, secondo quanto emerge dagli ultimi dati relativi alle immatricolazioni di auto nuove forniti dalla Society of Motor Manufactures and Traders.

Con 39.910 esemplari venduti, nel 2022 Opel/Vauxhall Corsa ha superato tutte le altre utilitarie presenti sul mercato ed è risultata il secondo modello più venduto in assoluto. Nel 2021 Corsa è risultata la vettura più venduta in assoluto, mentre, nel 2022, Opel/Vauxhall Corsa Electric è stata la city car elettrica più acquistata dai privati.

"Corsa continua a riscuotere molto successo tra i privati e tra i gestori di flotte - ha dichiarato James Taylor, managing director di Vauxhall - e resta una delle automobili più vendute nel Paese. Anche Mokka, esempio perfetto del nostro nuovo linguaggio stilistico 'bold and pure', è divenuto molto popolare tra i clienti britannici.

"In un anno in cui le immatricolazioni di automobili elettriche sono cresciute nel Regno Unito in modo significativo - ha detto ancora Taylor - è magnifico vedere come anche la gamma elettrica di Opel/Vauxhall stia riscuotendo successo tra il pubblico. Quest'anno arriveranno nuovi modelli ad ampliare la nostra offerta di veicoli elettrici, come la nuova Astra Electric e Astra Sports Tourer Electric".