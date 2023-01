Ricarica auto elettriche, gli Usa sono ancora molto indietro

Gli Stati Uniti non sono pronti per il boom dei veicoli elettrici che secondo gli analisti è in arrivo già entro il 2025. Per soddisfare l domanda di energia e soprattutto dei rifornimenti non domestici mentre si è in viaggio, il network di ricarica dovrebbe quadruplicare entro il 2025 e aumentare di otto volte entro il 2030. Lo evidenzia uno studio di S&P Global Mobility di cui da notizia l'autorevole Business Insider. Nel nuovo rapporto di afferma che, supponendo che si possa arrivare ad avere fino a 7,8 milioni di veicoli elettrici sulle strade Usa nel 2025, ciò richiederà l'utilizzo di 700mila colonnine di livello 2 e 70mila di livello 3.

Guardando al traguardo del 2030 - con ben 28,3 milioni di veicoli elettrici previsti in uso - saranno necessari 2,13 milioni di impianti pubblici di ricarica di livello 2 e 172mila di livello 3. Le rilevazioni di S&P Global Mobility dicono che attualmente negli Stati Uniti ci sono circa 126.500 stazioni di ricarica di livello 2 (che impiegano circa 5 ore per ricaricare completamente un veicolo elettrico) e 20.431 impianti rapidi di livello 3 (circa 15-20 minuti per arrivare all'80% della batteria). Ci sono anche circa 16.822 fra Supercharger Tesla e caricabatterie di destinazione Tesla. La mancanza di infrastrutture di ricarica è un problema, come ha mostrato uno studio globale sui consumatori di Deloitte in cui si cita la mancanza di infrastrutture di ricarica pubbliche come uno dei principali ostacoli alla penetrazione dei veicoli elettrici. Il settore degli impianti pubblici - secondo Guidehouse Insights - ha suscitato molto interesse in quunto potrebbe rappresentare un mercato da oltre 207,5 miliardi di dollari entro il 2030 Ma dovrà affronta molte sfide perché si tratta d'imprese non molto redditizie, perché spesso richiede lavori elettrici e di costruzione lunghi, costosi e complessi. Inoltre non è chiaro dove a chi spetterà l'onere di mantenere l'infrastruttura una volta installata. Ciò potrebbe cambiare con il rinnovato slancio dall'amministrazione Biden, che mira a una rete nazionale di 500mila stazioni di ricarica pubbliche entro il 2030 e ha previsto un budget di 7,5 miliardi di dollari per la costruzione di questi impianti. .