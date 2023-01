Ford: Serie F, pick-up che domina le vendite Usa da 46 anni

Con 653.957 esemplari immatricolati nel 2022, il pick-up Ford Serie F è il light truck più venduto in America da 46 anni e il modello più amato nel mercato Usa da 41 anni, un doppio record assoluto. Un risultato che, per non lasciare adito a dubbi, ha visto distanziare il concorrente giunto al secondo posto - il Silverado di GM - di oltre 140mila unità.

Altre ‘soddisfazioni’ per il management dell’Ovale Blu sono arrivate dal buon andamento della famiglia di suv Bronco, cresciuta del 51,3%, e dagli ordini totali per il nuovissimo autocarro Super Duty model year 2023 che ora superano le 245mila unità. “La capacità del team Ford truck di anticipare le esigenze dei clienti, innovare continuamente e fornire i migliori livelli di capacità di trasporto e di prestazioni - ha affermato Kumar Galhotra, presidente di Ford Blue - ha contribuito a rendere la Serie F leader delle vendite più e più volte.

Siamo onorati che i nostri clienti ci abbiano aiutato a raggiungere questo traguardo per più di quattro decenni". La F-Series festeggia quest'anno il suo 75mo anniversario e continua a dare spinta all’innovazione, con in più la guida del settore grazie all'F-150 Lightning completamente elettrico.

Questo modello - ha ribadito Galhotra - ha iniziato le vendite nel 2022 ed è diventato immediatamente il pick-up EV più venduto sul mercato. Con Maverick, Ranger, F-150, Super Duty, fino all'F-750, Ford offre la gamma di autocarri più ampia d'America per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti”. Nel 2022 la quota di mercato totale di Ford è cresciuta di 0,7 punti percentuali rispetto all’anno 2021. In particolare le vendite di Bev Ford per l'intero 2022 hanno raggiunto un nuovo record con 61.575 veicoli, facendo di Ford il secondo più grande produttore di veicoli elettrici in America.

F-150 Lightning dal suo lancio a maggio ha totalizzato 15.617 immatricolazioni, i furgoni E-Transit sono arrivati a quota 6.500 unità e le vendite di Mustang Mach-E (nell’anno) sono aumentate del 45,4% arrivando a 39.458 unità.