Caro-carburanti, ecco dove costano di più

Ecco in base ai dati sui carburanti comunicati dai gestori per la data di martedì 10 gennaio la situazione alle ore 14 sulla rete italiana. La 'mappa' è realizzata dal Codacons ed è sul prezzo 'servito'.

L'associazione ha estrapolato, regione per regione, i prezzi più alti tra quelli comunicati al ministero.

* ABRUZZO - Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto, Morro d'oro (TE), benzina 2,344 euro gasolio 2,431 euro

* BASILICATA - Lauria (PZ), benzina 2,139, gasolio 2,189 euro

* CALABRIA - Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, benzina 2,344, gasolio 2,431 euro * CAMPANIA - Ariano Irpino (AV), benzina 2,372, gasolio 2,402

* EMILIA ROMAGNA - Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto, Castel San Pietro Terme (BO), benzina 2,444, gasolio 2,531 euro

* FRIULI VENEZIA GIULIA - Pordenone, benzina 2,300 euro, gasolio 2.387 euro

* LAZIO - A1 Milano-Napoli, Castrocielo (FR), benzina 2,367 euro gasolio 2,454 euro

* LIGURIA - Autostrada A12 Genova-Sestri (GE), benzina 2,387 euro, gasolio 2,474 euro

* LOMBARDIA - Autostrada A21 Piacenza-Brescia, Cremona (CR) benzina 2,449 euro, gasolio 2,499 euro

* MARCHE - Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto, Mondolfo (PU) benzina 2,387 euro, gasolio 2,474 euro

* MOLISE - LARINO (CB), benzina 2,294, gasolio 2,381

* PIEMONTE - Autostrada A7 Serravalle-Genova, Arquata Scrivia (AL), A26 Voltri-Gravellona, Raccordo con A7 Novi Ligure (AL), benzina 2,366 euro, gasolio 2,453 euro

* PUGLIA - Taranto, benzina 2,399, gasolio 2,499 * SARDEGNA - Poltu Quatu - Arzachena (OT), benzina 2,199 euro, gasolio 2,299 euro

* SICILIA - Ustica (PA), benzina 2,497 euro, gasolio 2,497 euro e Strada Statale Lentini (SR), benzina benzina 2,354 euro, gasolio 2,441 euro

* TOSCANA - CAMAIORE (LU), benzina 2,334 euro, gasolio 2,421

* TRENTINO ALTO ADIGE - A22 Brennero-modena, Lavis (TN), benzina 2,298 euro, gasolio 2,299 euro * UMBRIA - Statale E/45 Deruta (PG), benzina 2,294 euro, gasolio 2,381 euro

* VALLE D'AOSTA - A5 Aosta-Quincinetto, Chatillon (AO), benzina 2,214 euro, gasolio 2,284 euro

* VENETO - Statale Mira (VE), benzina 2,294 euro, gasolio 2,381