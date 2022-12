Assicurazioni: Ivass, aumentano reclami, quasi metà su rc auto

Nel primo semestre 2022, le imprese di assicurazione italiane ed estere che operano in Italia hanno ricevuto 50.491 reclami da parte dei consumatori. L'incremento è stato del 5,3% rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente, dovuto ai reclami ricevuti dalle imprese estere. Lo comunica l'Ivass aggiungendo che il 41,8% (21.121) degli esposti complessivi ha riguardato l'rc auto, il 39,5% (19.948) gli altri rami danni e il 18,7% (9.422) i rami vita.

I reclami ricevuti dalle compagnie italiane, precisa l'Istituto, si sono ridotti dell'1,1%; una riduzione più accentuata (1,9%) si registra nel comparto rc auto che costituisce il 40% dei reclami complessivamente ricevuti. In decisa crescita i reclami rivolti alle imprese estere, riguardanti per il 49% la rc auto.

Quanto all'esito, il 28,9% dei reclami è stato accolto, l'8,8% si è concluso con transazione, il 51,7% è stato respinto e il restante 10,6% risulta in fase istruttoria alla fine del semestre.