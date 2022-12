Rc auto: Ivass, dopo incidente aumento premio del 27%

Un incidente con colpa fa aumentare il premio dell'Rc auto del 27%. E' quanto afferma il presidente Ivass Luigi Federico Signorini secondo cui "l'attestato di rischio specifica una classe di rischio, basata sull'esperienza di guida, e il numero di sinistri con colpa nei cinque anni precedenti". ma "tuttavia, poiché gli incidenti sono rari, l'attuale sistema di valutazione dell'esperienza non è sufficientemente preciso, in quanto la maggior parte delle persone si concentra in un'unica classe di rischio".

Per Signorini "nel secondo trimestre del 2022, l'87% degli assicurati apparteneva alla classe migliore e l'89% non aveva registrato sinistri negli ultimi cinque anni. Ciò comporta un'eccessiva eterogeneità all'interno della classe di merito superiore; i premi basati sulla classe, in altre parole, non riescono ad approssimare i "veri" sinistri attesi individuali.

Sarebbero sicuramente auspicabili migliori strumenti di determinazione dei prezzi e di incentivazione".