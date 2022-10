Germania, energia e inflazione fanno salire costi riparazioni

Nei prossimi mesi i prezzi in Germania continueranno a salire in quasi tutti i settori e, in quello dell'automotive in particolare, si registreranno sensibili aumenti nei costi di manutenzione e riparazione.

Lo afferma, nel suo rapporto mensile, il Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung (Ifo Institute) della università di Monaco basandosi non solo sull'ipotesi del perdurare della crescita dei costi dell'energia elettrica e del gas, ma anche della fase inflattiva. "Purtroppo, l'ondata di inflazione non diminuirà ancora" ha affermato il responsabile dell'economia di Ifo Timo Wollmershäuser. A settembre, il tasso di inflazione era salito in Germania a due cifre per la prima volta dal dopoguerra, arrivando al 10%.

L'Associazione generale dell'industria assicurativa tedesca (GDV) di Berlino sottolinea che le Case automobilistiche hanno aumentato i listini dei pezzi di ricambio di quasi l'8% dall'agosto 2021. E questo rende ancora più costosi gli interventi in officina.

GDV fa notare che anche prima del 2021, cioè fuori dagli effetti inflattivi, si erano registrati forti aumenti dei pezzi di ricambio per auto. Un tema su cui GDV incolpa le Case automobilistiche "Molti pezzi di ricambio possono essere acquistati solo dai costruttori delle auto, non c'è concorrenza libera e leale in questo mercato".