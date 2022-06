DS Automobiles punta su elettrico e rinnovo della gamma

Seguire professionalmente la vita di un'automobile premium, attraverso le tante sfaccettature del rapporto con cliente, e soprattutto accompagnarla nella sua evoluzione, per renderla ancora più competitiva e - se possibile - vincente, non è cosa da poco. Lo sa bene Béatrice Foucher Ceo del brand DS Automobiles che, a margine della presentazione della DS 7, ha dettagliato ad ANSA il momento 'magico' della marca da lei guidata e le tante aspettative relative ai prossimi modelli ed all'arrivo nel 2024 della prima DS 100% elettrica.

"Lavoriamo su tutti gli aspetti - ha detto - compresi quelli che appaiono meno evidenti. E' il caso della nuova denominazione di DS 7. Eliminando Crossback abbiamo voluto semplificare il rapporto con il cliente, essere più diretti, e valorizzare il nostro brand DS Automobiles, assieme al badge e-Tense che per noi è molto importante".

Béatrice Foucher ha anche ribadito come questo lancio faccia perte dell'ambizioso programma di crescita di DS: "nel 2024 porteremo sul mercato il nostro primo modello 100% elettrico, uno step decisivo per il nostro futuro". La responsabile di DS Automobiles ha spiegato che "DS 7 Crossback era la seconda più 'vecchia' nella gamma e che era dunque arrivato il suo turno per essere aggiornata ed adeguata al mercato. "Applicheremo questo principio - ha detto - anche a DS 3. che sarà la nostra prossima novità".

DS 7 verrà consegnata in Italia e negli altri principali mercati (Cina esclusa) fra metà settembre e i primi di ottobre, ma gli ordini "partiranno giù in estate quando avremo i prezzi".

Sul problema dei listini Béatrice Foucher ha puntualizzato spiegando che "la crescita dei costi dei materiali ci obbligherà forse a ritoccarli verso l'alto" ma i clienti assieme a DS 7 acquisteranno anche il vasto mondo dei servizi della marca "che sono un ulteriore punto di forza di DS Automobiles".

Infine, la gamma motori: le previsioni per questa nuova generazione della DS 7 indicano che gli ibridi benzina potrebbero arrivare al 60%, ma "resterà sempre importante la quota dei turbodiesel, attorno al 30%, "Questo soprattutto in Paesi come l'Italia e la Spagna in cui le motorizzazioni a gasolio sono le preferite da chi usa la propria DS per lavoro e per viaggi su lunghe distanze".