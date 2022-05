Dacia, Sandero capofila nel quadrimestre dei 'record'

Con Sandero schierato a in prima fila, Dacia ha fatto registrare un primo quadrimestre 2022 da 'pollice alzato'. Nel contesto di un mercato auto privati in calo del 29%, nel primo quadrimestre del 2022, Dacia ha infatti fatto registrare una performance che le consente di posizionarsi al secondo posto come brand straniero più venduto in Italia nel mercato auto a privati. I numeri parlano di 22.342 immatricolazioni e una Market Share del 8,36%. Il marchio Dacia ha incassato anche un aumento pari a +3,5 punti di Market Share rispetto allo stesso periodo del 2021.

In Italia, in particolare, Dacia ha registrato il 95% delle vendite ai clienti privati, puntando al miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato e ribadendo la strategia dell'offerta di veicoli in grado di soddisfare le reali esigenze dei clienti.

Sul fronte dei modelli in gamma, con 12.295 immatricolazioni da inizio anno, Sandero continua a crescere, posizionandosi, in termini assoluti, al terzo posto nel mercato auto.

Nel mercato auto privati, con 12.028 immatricolazioni, Sandero si conferma invece come la vettura straniera più venduta del quadrimestre e nel singolo mese di aprile è al primo posto come la vettura più venduta nel mercato auto privati con 2.644 immatricolazioni.

Nemmeno Duster, dal canto suo. cede il passo, rimanendo stabile sul podio tra le vetture straniere più vendute a privati con 8.032 immatricolazioni da inizio anno. In attesa degli incentivi al mercato auto elettrico privati, Spring, la prima city car 100% elettrica della gamma Dacia, si posiziona invece come la vettura elettrica più venduta nel primo quadrimestre 2022, con 1.498 immatricolazioni.