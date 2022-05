Alfa Romeo Tonale, tecnologia al top per il nuovo C-suv

Alfa Romeo Tonale si prepara all'avvio della produzione nello stabilimento di Pomigliano e, quindi, all'inizio delle consegne che inizieranno in giugno.

Prima versione ad arrivare nelle concessionarie sarà l'Edizione Speciale proposta nella configurazione Hybrid con motore 1.5 4 cilindri da 130 Cv con un equipaggiamento estremamente ricco in grado di esprimere tutta la sportività e la tecnologia Alfa Romeo.

L'auto, che porta l'eccellenze del brand del Biscione nel combattuto segmento dei C-suv, proporrà cerchi in lega da 20 pollici, pinze freno rosse by Brembo, fari Full Led adattivi Matrix, cristalli posteriori oscurati, cambio con palette al volante in alluminio, keyless entry, portellone automatico con sistema hands free, radio Navi Touch da 10,25 pollici con controllo vocale, Car Play e Android auto, ricarica wireless dello smartphonee, volante sportivo in pelle, Adaptive Cruise Control, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera posteriore e traffic sign recognition. Come di conviene ad un modello che fa dell'high tech uno dei suoi grandi valori, assieme al Dna Alfa Romeo e alla sportività della guida e delle prestazioni, Tonale sarà la prima auto sul mercato - in esclusiva mondiale - a esser dotata di tecnologia NFT (Non-Fungible-Token). Si tratta di una novità assoluta nel settore automotive che collega la vettura a un certificato digitale NFT utilizzando una tecnologia che si basa sul concetto di blockchain card, cioè un registro digitale secretato e non modificabile sul quale vengono riportate le principali informazioni sulla singola vettura.

Questa caratteristica distintiva di ogni esemplare di Tonale, di immediato utilizzo, sottolinea il carattere innovativo di Alfa Romeo. In base alla selezione del cliente, l'NFT riporterà i dati sulla vita vettura, generando così una certificazione che potrà essere utilizzata come garanzia del buon mantenimento della vettura, supportandone di conseguenza il valore residuo.

Sul mercato dell'usato, la certificazione NFT rappresenterà infatti un'addizionale fonte di credibilità sulla quale il possessore/rivenditore potrà contare, mentre l'acquirente sarà rassicurato nella scelta della vettura.

Del resto Alfa Romeo interpreta l'utilizzo del software e della connettività per esaltare le sensazioni del guidatore, che è al centro della progettazione e della messa a punto. In questo ambito è stato determinante il lavoro svolto con Bosch per massimizzare non solo le prestazioni ma anche la sicurezza e il confort. Alfa Romeo Tonale è equipaggiata con il Parking Aid Module a 4 canali (4 sensori a ultrasuoni posteriori) o a 8 canali (4 sensori a ultrasuoni posteriori e 4 anteriori), a cui è possibile aggiungere una telecamera digitale per la visione posteriore. Nelle versioni di gamma alta, invece, la vettura è equipaggiata con il Parking Aid Module a 12 canali, costituito da 4 telecamere a corto raggio, 12 sensori a ultrasuoni e due centraline (una per le telecamere e una per i sensori).

In particolare, le telecamere offrono al conducente una panoramica a 360° durante le manovre di guida (Surround View 2D), mentre i sensori a ultrasuoni calcolano le distanze dagli ostacoli e monitorano lo spazio in fase di parcheggio e manovra.

Inoltre, grazie ai 12 sensori che circondano la vettura, è possibile eseguire un parcheggio semi-automatico. Il sistema Bosch Park Steering Control, infatti, consente di parcheggiare il veicolo in spazi sia paralleli sia trasversali, in modo sicuro e confortevole, supportando il guidatore durante le fasi di manovra e intervenendo automaticamente sul volante.

Ad assicurare maggiore sicurezza e comfort alla guida, contribuiscono anche il nuovo display centrale, il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e il sensore radar frontale a lungo raggio forniti da Bosch.

Nello specifico, il radar supporta le funzioni di assistenza alla guida facilitando il rilevamento e il tracciamento degli oggetti in modo rapido, preciso ed efficace. Il nuovo quadro strumenti, invece, garantisce che le informazioni siano sempre presentate in modo chiaro e personalizzato, in base alla specifica situazione di guida e alle esigenze del conducente che può accedere alle funzioni desiderate tramite un'interfaccia utente personalizzata.

È possibile scegliere, per esempio, tra le informazioni dettagliate sul viaggio in corso, la mappa di navigazione, i contatti telefonici o i dettagli della playlist in riproduzione.

Ogni singola informazione può essere visualizzata a schermo intero o in combinazione con altri contenuti.

Per Tonale Bosch fornisce anche il componente chiave del sistema mild hybrid a 48 V, la batteria ad alte prestazioni che riesce ad immagazzinare una maggiore quantità di energia recuperata in frenata restituendola quando il guidatore accelera. In questo modo, è richiesta una quantità di carburante inferiore riducendo, di conseguenza, la quantità di CO2 emessa dallo scarico e contenendo i consumi.