Germania, parco circolante automobilistico è a due velocità

Territorio a 'macchia di leopardo quello della Germania dal punto di vista della cilindrata, e quindi della categoria, delle auto immatricolate. In alcune zone del Paese una vettura su cinque è di fascia alta, con motore oltre i 2 litri (dunque costosa e più inquinante) mentre in altre lo è quasi una su venti. La media nazionale, secondo i dati sul circolante nel 2021 è del 14%. Lo rivela uno studio dell'Autorità Federale dei Trasporti Automobilistici, che sottolinea come la zona più 'ricca' è quella attorno al lago di Starnberg in Alta Baviera dove la proporzione dei modelli oltre 2000 è del 20,9%. Questa zona è seguita dal distretto di Monaco con il 20% e dalla città di Baden-Baden con il 19,3%.

Alte percentuali di 'macchinoni' sono anche nel nord, come Cloppenburg e North Friesland al quarto e quinto posto, entrambe con circa il 18,8% di motori oltre 2 litri. Seguono Miesbach e Munich City con il 18,6% ciascuna, Böblingen (17,8), Stuttgart City (17,6) e il distretto del Lago di Costanza con il 17,5%.

Il fanalino di coda nella classifica è sorprendente a prima vista, poiché è Wolfsburg, la città sede della Volkswagen, in cui i modelli di grande cilindrata sono con soltanto il 5,9 %.

Tuttavia - segnala Automobilewoche nel riportare la ricerca - va evidenziato che a Wolfsburg c'è una percentuale estremamente elevata di veicoli immatricolati dalle società, in particolare Volkswagen.

Ciò distorce le statistiche, tra l'altro perché i modelli di ultima generazione in particolare spesso generano potenze elevate con cilindrate inferiori (anche attorno a 1,5 litri) e grazie a sistemi ibridi. In più, la città ha una percentuale molto alta di auto elettriche nelle immatricolazioni dirette di Volkswagen.

A parte Wolfsburg, le percentuali più basse si trovano nel distretto di Erzgebirge con il 9% e in Zwickau e Altenburger con il 9,2% ciascuno. Quando si guarda agli Stati Federali, le differenze sono minori: Amburgo è appena davanti al Baden-Württemberg con il 15,5 % rispetto al 15,6%. Segue lo Schleswig-Holstein con il 15,4 e la Baviera con il 15,3%. Al centro, sopra la media nazionale, si collocano Brema con il 14,5%, Assia (14,4%), Renania-Palatinato (14,3%) e Berlino (14,2%).

Appena al di sotto della media tedesca si trovano la Bassa Sassonia con il 13,8%, la Renania settentrionale-Vestfalia (13,5%) e la Saarland (13,0%). Seguono il Brandeburgo con il 12,3% e il Meclemburgo-Pomerania occidentale con il 12,2%. Le quote più basse di auto con motori oltre i 2000 si trovano in Turingia (10,4%), Sassonia (10,3%) e Sassonia-Anhalt (10,1%).