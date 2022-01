Assicurazioni: Ivass, in primi 6 mesi 2021 +2% reclami

Nel primo semestre 2021 le imprese di assicurazione italiane ed estere operanti in Italia hanno ricevuto dai consumatori 47.966 reclami, in aumento del 2% rispetto al primo semestre dell'anno precedente. E' quanto risulta dai dati dell'Ivass.

In particolare, nel periodo in esame è rimasto stabile il numero dei reclami ricevuti dalle imprese italiane (40.982, -0,4%) mentre è cresciuto quello dei reclami ricevuti dalle imprese estere (6.984, +18,6%). Per le imprese italiane, l'incidenza dei reclami relativi al comparto rc auto si è ridotta dal 46,2% al 40,5% mentre è cresciuta dal 34,8% al 41,1% quella dei reclami riferiti agli altri rami danni. Di andamento opposto i dati per le imprese estere per le quali è cresciuto il peso dei reclami nell'rc auto (dal 30% al 34%) e nel vita (dal 19% al 25%) mentre si è ridotto considerevolmente (dal 51% al 41%) quello dei reclami relativi agli altri rami danni.

Il 27,6% dei reclami è stato accolto, l'8,8% si è concluso con una transazione, il 54,6% è stato respinto, mentre il restante 9% risultava in fase istruttoria alla fine dell'anno.