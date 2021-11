Il gelo fra Musk e Dimon dietro causa JPMorgan a Tesla

Elon Musk e Jamie Dimon non vanno d'accordo. Nonostante i vari tentativi intercorsi negli anni, il miliardario visionario di Tesla e l'amministratore delegato della maggiore banca americana proprio non si prendono. E un 'assaggio' dello scontro che si consuma da tempo dietro le quinte è emerso per la prima volta pubblicamente nei giorni scorsi con l'azione legale avviata da JPMorgan nei confronti di Tesla. Una mossa rara - riporta il Wall Street Journal - in quanto le banche tendono a evitare scontri pubblici con grandi clienti o potenziali clienti. E Tesla catturando l'immaginario collettivo sul futuro delle auto elettriche è divenuta una delle poche società a valere più di 1.000 miliardi, affermandosi di fatto come uno dei clienti per i quali le big di Wall Street sono disposte a combattersi. Musk e Dimon sono due amministratori delegati che si sono imposti nei loro rispettivi settori, criticando spesso i rivali e non risparmiando parole dure ai loro rivali. Dimon comunque ha talvolta ammesso di essersi lasciato troppo andare, mentre Musk non ha mai fatto un passo indietro. La scorsa settimana JPMorgan ha fatto causa a Tesla per un warrant. "Abbiamo concesso diverse opportunità a Tesla per rispettare i suoi obblighi contrattuali", ha spiegato la banca. "Se JPMorgan non ritira la sua azione legale le assegnerà una pessima recensione su Yelp. Questo è il mio avvertimento finale", ha replicato Musk con il Wall Street Journal, riferendosi al popolare sito di recensioni Yelp, dove è possibile trovare valutazioni su ogni tipo di attività.