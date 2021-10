Tesla Model 3 strappa a Dacia Sandero primato Ue settembre

Colpo di scena nel mercato europeo, con la complicità della scarsità di prodotto da consegnare ai clienti. Con 24.600 unità (quota 2,6%) Tesla Model 3 ha infatti superato nelle vendite continentali la Dacia Sandero - che era il precedente modello leader - e battendo, in quest'ultimo mese di rilevamento, la Renault Clio che è arrivata al secondo posto con 18.300 immatricolazioni.

E' la prima volta, fa notare l'analista Felipe Munoz di Jato, che un'auto elettrica occupa il gradino più alto nelle vendite continentali. Ed e anche la prima per un veicolo prodotto al di fuori dell'Europa. "Oltre ai sussidi, i produttori hanno ampliato la loro offerta di ibridi ed elettrici con più modelli e prezzi interessanti - ha dichiarato Munoz - e molti di loro hanno danno priorità nell'utilizzare il loro stock di componenti alle auto elettriche di produzione piuttosto che a quelle termiche".

Nel complesso, il mercato automobilistico europeo è crollato a settembre, tornando ai livelli del 1995 con 718.598 nuove auto vendute. Il comparto - scrive il magazine Autoactu - non si è ripreso dalla crisi del Covid-19 e i produttori sono gravemente colpiti dalla carenza di componenti elettronici.