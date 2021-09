Auto, studio: 4 automobilisti su 10 la comprerebbero online

Comodità, risparmio e immediatezza: sono queste le parole chiave per l'acquisto online dell'auto che, secondo l'Automotive Customer Study di Quintegia presentato all'Automotive Dealer Day conclusosi oggi a Verona, è una possibilità per il 43% degli italiani.

Una propensione all'e-commerce accelerata dalla pandemia (solo lo scorso anno era ferma al 37%), ma che non comporta una rinuncia allo 'human touch'. Stando ai dati raccolti su un campione di 3.700 automobilisti italiani, infatti, per 9 intervistati su 10 sarebbe molto o abbastanza importante vedere e provare l'auto prima di procedere all'acquisto sul web, e raggiunge il 96% la quota di coloro che vorrebbero avere comunque una persona di riferimento durante il processo.

A conferma del dato, l'assenza di supporto di una persona esperta (37%) e la difficoltà a orientarsi di fronte alle problematiche (20%) sono rispettivamente la prima e la terza considerazione che portano ad escludere l'acquisto online, a cui si aggiunge, in seconda posizione, il fatto di non poter vedere l'auto (21%).

Si conferma dunque la rilevanza del ruolo dei concessionari, che continuano a rimanere l'interlocutore preferito per concludere l'acquisto già iniziato online per più della metà (55%) degli italiani, ma anche il luogo ideale per il ritiro della nuova auto in 8 casi su 10. Anche online, i siti dei dealer sono il canale di acquisto preso in considerazione dall'88% degli automobilisti, seguiti a distanza da quelli da Case auto (23%), rivenditori multimarca indipendenti (16%), società di noleggio (6%) e siti online noti per la loro esperienza di e-commerce come Amazon (3%).

Per quanto riguarda i servizi, il 90% degli intervistati vorrebbe poter scegliere la formula d'acquisto direttamente online, mentre sono per il 56% è fondamentale integrare l'esperienza di e-commerce dell'auto con la valutazione dell'usato.