Noleggio lungo termine, aumentano clienti ibride e elettriche

Noleggio lungo termine sempre più orientato verso le nuove formule di mobilità. A luglio è infatti boom di richieste per le auto ibride ed elettriche: circa il 45% riguardano questa categoria di veicoli.

In particolare, si evince la richiesta di noleggio di auto elettriche e ibride che nel mese di giugno 2021 ha rappresentato il 37,5% delle prenotazioni sul totale, con i suv elettrici o ibridi a incidere sul 15% delle richieste. L’attenzione crescente verso le nuove motorizzazioni è stata confermata nel mese di luglio con il 45% delle prenotazioni per il noleggio a lungo termine che hanno riguardato auto elettriche o ibride. In particolare la più richiesta tra le ibride è stata la Mini Countryman.

Nei primi sei mesi del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020 si registra un allargamento della platea dei consumatori con una crescita della presenza dei giovani e delle donne e utenti sempre più incuriositi dalle nuove formule di mobilità.

In particolare, per quanto riguarda il portale Hurry! si registra un incremento di utenti di genere femminile e di giovani compresi nella fascia di età tra i 18 e i 24 anni interessati alla nuova formula di mobilità rappresentata dal noleggio flessibile popmove. Una nuova concezione del noleggio che per le sue caratteristiche sta iniziando ad attrarre la curiosità di fasce di clientela finora meno interessate al noleggio a medio-lungo termine.