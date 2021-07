Nel 2024 un quarto dell'immatricolato sarà elettrico

Nel 2024 un quarto delle auto immatricolate saranno elettriche. Lo evidenzia la seconda edizione dello studio eReadiness di PwC Strategy& per i 6 paesi Europei ossia Italia, Francia, Germania, Spagna, Norvegia e Svizzera. L'indagine ha coinvolto oltre 4,000 consumatori, più di 100 fleet manager aziendali, con una flotta pari ad almeno 100 veicoli, e 30 concessionarie rappresentanti 29 brand. Germania e Francia rappresentano, per dimensioni, i principali mercati in Europa per le vetture elettriche, mentre Italia e Svizzera sono i mercati in cui la crescita attesa anno su anno di vetture elettriche sarà maggiore. Dallo studio emerge che oltre il 55% dei privati intervistati è interessato ad acquistare una vettura elettrica nei prossimi due anni. In ambito aziendale, il 100% dei fleet manager vuole inserire o incrementare la quota di elettrico entro il 2023. "L'identikit di chi acquista vetture elettriche, in linea con quanto emerso nella prima edizione dello studio, è mediamente una persona di mezza età, residente in città, con un reddito superiore ai proprietari di auto a combustione", sottolinea in una nota Francesco Papi, Partner di PwC Strategy&. "Il canale di acquisto preferito continua ad essere la concessionaria ma cresce il canale online per i prossimi acquisti, con 6 intervistati su 10 che sarebbero disposti ad acquistare la vettura online guidati dalla praticità e dalla trasparenza sul prezzo", conclude Papi.