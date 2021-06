Telepass: studio, con telepedaggio -3.350 tonnellate CO2

Un risparmio di 3.350 tonnellate di CO2 nel 2019 evitate grazie all'uso delle barriere Telepass (2.880 tonnellate di CO2 nel 2020). E' quanto risulta da uno studio dell'Università Ca' Foscari, che ha calcolato le emissioni evitate grazie alle corsie dedicate al telepedaggio sul tratto Brescia-Padova della A4, una delle tratte autostradali più congestionate in Italia e in Europa. Tradotto in termini di viaggi in auto da Roma a Milano - si legge in una nota -, il risparmio corrisponde a più di 35.000 viaggi, ovvero a circa 1.500.000 litri di benzina.

La ricerca - promossa da Telepass e dal gruppo A4 Holding - ha applicato un apposito modello matematico scientifico sviluppato dal team accademico, prendendo in analisi la A4 Brescia-Padova, 146 km di autostrada con una media di 95.000 veicoli giornalieri e oltre 50 milioni di veicoli mediamente transitati per anno in periodi pre Covid. "Lo studio mette in luce che i vantaggi della mobilità sostenibile vanno oltre il semplice risparmio di inquinamento e si ripercuotono a cascata con effetti positivi su vari fronti come economie regionali, occupazione, turismo e attività ricreative, salute pubblica, gestione dell'acqua e sostenibilità dei sistemi energetici (mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici)", spiega il professor Giovanni Vaia del Dipartimento di Management di Ca' Foscari.

"La mobilità è legata in maniera intrinseca al grande tema della sostenibilità", afferma l'a.d. di Telepass Gabriele Benedetto: "Telepass ha dato un contributo molto rilevante non solo nel ridurre le code ai caselli autostradali, ma anche nel ridurre le emissioni inquinanti implementando una strategia di business Safe&Clean che unisce sicurezza e sostenibilità". "A4 Holding ha investito moltissimo negli anni - commenta il presidente Gonzalo Alcalde Rodríguez - per migliorare il più possibile il servizio al cliente anche nell'ambito dei sistemi di pagamento".