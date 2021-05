Ami Citroën, gamma con 4 pack per personalizzazione al top

Facile da personalizzare attraverso la scelta degli accessori, Citroën Ami di si declina in 7 diverse versioni.

La versione di ingresso, Ami Ami, offre la personalità di Ami grazie al suo colore esterno 'Bleu Ami' e gli equipaggiamenti di serie includono: fari e indicatori di direzione a Led, il tetto in vetro panoramico, gli interni in tessuto Tep Nero Mistral, presa Usb, riscaldamento con funzione disappannamento, cavo di ricarica.

Trendy e innovativa, Ami dispone di 4 kit di personalizzazione, in 4 colori: My Ami Grey, My Ami Blue, My Ami Orange, My Ami Khaki.

All'interno del kit sono presenti alcuni elementi decorativi e altri più funzionali: rete centrale di separazione, rete di contenimento da fissare sulla portiera, tappetini, vano portaoggetti sulla parte superiore della plancia, gancio specifico per borsa lato passeggero, supporto per smartphone, Dat@Mi (connect-box) da connettere all'applicazione My Citroën per ritrovare sullo smartphone tutte le informazioni essenziali relative ad Ami (autonomia, stato di ricarica, tempo rimanente per una ricarica al 100%, chilometraggio, avvisi di servizio e di manutenzione, la documentazione di bordo). Gli interni sono in armonia con l'esterno grazie a dettagli nello stesso colore che si ritrovano sui copricerchi, sulle modanature posteriori e nella parte inferiore della portiera.

Il kit di accessori permette di creare il proprio universo e di aumentare le funzionalità. Un livello di personalizzazione ancora più elevato propone 2 pack che contengono tutti gli elementi decorativi dei 4 kit di personalizzazione oltre ad ulteriori elementi che arricchiscono gli esterni e conferiscono un look immediatamente riconoscibile.

My Ami Pop, che include tutte le personalizzazioni del Pack My Ami Orange e aggiunge ulteriori elementi dallo stile divertente e sportivo, come le decorazioni sotto porta arancioni, i coprifari posteriori con bordo nero, mascherina nera nella parte superiore del paraurti frontale, rinforzo paraurti anteriore e posteriore, spoiler nero posteriore.

My Ami Vibe che include tutte le personalizzazioni del Pack My Ami Grey e aggiunge accessori di gamma superiore che integra barre al tetto nere, passaruota neri, decorazioni delle portiere nei toni dei grigi, coprifari posteriori con bordo nero, mascherina nera nella parte superiore del paraurti frontale, rinforzo paraurti anteriore e posteriore.

L'installazione di questi pack di personalizzazione avviene prima della consegna: il prezzo di attacco è di 7.200 euro per la versione Ami Ami e raggiunge gli 8.600 della My Ami Vibe.