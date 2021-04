Opel Crossland, sterzo e sospensioni al top per guida agile

Con nuovo Opel Crossland è disponibile un allestimento volto a enfatizzare il lato dinamico di questo moderno suv. Opel Crossland GS Line vuole sottolineare i miglioramenti che riguardano tutta la gamma, ad iniziare dalle nuove molle ed ammortizzatori per le sospensioni anteriori McPherson, e l'asse posteriore con barra di torsione. In combinazione con il nuovo albero intermedio del piantone dello sterzo, la precisione di sterzata fa un passo in avanti, con il telaio pronto ad offrire un equilibrio ottimale di comfort e agilità.

Il tutto a vantaggio di una motricità che può contare sul supporto del sistema adattivo di controllo della trazione Opel IntelliGrip. Anche in presenza della trazione su 2 ruote, il sistema consente motricità ottimale e stabilità su differenti tipi di superfici insidiose, come neve, fango e sabbia.

Se la guida di Opel Crossland si avvantaggia del nuovo telaio e del sistema IntelliGrip, la vita di bordo eredita l'esemplare abitabilità che fa parte del generoso carattere di questo suv compatto. Lo sottolineano il maggiore spazio frontale che conferisce il parabrezza in posizione avanzata, affiancato dai sedili anteriori ergonomici con certificazione AGR (Aktion Gesunder Rücken e.V.) per un benessere posturale da Prima Classe che riduce l'affaticamento ed elimina i dolori muscolari, anche dopo lunghi viaggi. I sedili posteriori sono invece protagonisti in termini di flessibilità: offrono la suddivisione 60/40 e scorrono avanti e indietro fino a 150 millimetri, aumentando in pochi secondi lo spazio del bagagliaio da 410 a 520 litri.

Ripiegando completamente i sedili posteriori, il volume del bagagliaio sale invece a ben 1.255 litri.

Tutti gli occupanti possono inoltre beneficiare di sistemi infotainment che arrivano a comprendere la Radio Multimedia IntelliLink con schermo touch a colori da 7 pollici ed il top di gamma Multimedia Navi IntelliLink con schermo touch a colori da 8 pollici, entrambe con accesso Usb, comandi al volante e connettività bluetooth. Le unità multimediali sono compatibili anche con Apple CarPlay e Android Auto, offrendo gli esclusivi servizi 'OpelConnect' e Live Navigation.